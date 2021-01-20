Розробники вакцини Pfizer і BioNTech заявили про ефективність проти британського штаму коронавірусу. Здатність боротися мутацією Covid-19, яку вперше виявили у Британії, перевіряли за допомогою спеціального дослідження.

Під час нього взяли аналізи крові у 16 осіб, які напередодні отримали щеплення вакциною. Після цього кров пацієнтів поєднали з британським штамом, який створили у лабораторних умовах.

Виявилося, що суттєвих відмінностей у боротьбі порівняно зі звичайним видом коронавірусу немає. Крім цього, перевірялася здатність вакцини Pfizer і BioNTech діяти проти ще 16 штамів коронавірусу – результати такі ж.

Напередодні в Ізраїлі повідомили про побічні ефекти після вакцинації препаратом Pfizer і BioNTech. У 13 осіб зафіксували параліч обличчя у легкій формі. Детальніше про побічні ефекти після щеплення читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Biorxiv