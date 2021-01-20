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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Понад 400 тис. випадків за добу: коронавірус у світі 20 січня

Станом на 20 січня у світі на коронавірус захворіли вже 94 963 847 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 496 206 інфікованих.

Від початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 050 857 пацієнтів. За добу зафіксували 12 933 нових летальних випадки.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 23 884 299 (+142 240);
  • Індія – 10 595 660 (+13 823);
  • Бразилія – 8 511 770 (+23 671);
  • Росія – 3 633 952 (+21 152);
  • Велика Британія – 3 466 853 (+33 355).
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Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

  • США – 396 155;
  • Бразилія – ​​210 299;
  • Індія – 152 718;
  • Велика Британія – 91 470;
  • Італія – 83 157.

Поширення коронавірусу в Україні

Станом на 20 січня коронавірус в Україні підтвердили у 4 383 людей. Від початку пандемії кількість інфікованих становить 1 172 038. Згідно з даними ВООЗ, у світовому рейтингу Україна посідає 17 місце за кількістю випадків Covid-19.

Від ускладнень захворювання тут за останню добу померли 212 хворих, а з початку епідемії – 21 258 пацієнтів.

Разом з тим одужала за добу 14 501 людина, загалом – 900 749.

Джерело: ВООЗ

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