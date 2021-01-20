Глава Білого дому Дональд Трамп звернувся до американців з прощальною промовою, у якій наголосив на досягненнях свого президентства.

Трамп пообіцяв, що його політичний рух тільки починається і наголосив, що пишається тим, що не розв’язав нові війни.

– Я особливо пишаюся тим, що став першим президентом за останні десятиліття, який не розпочав нових воєн, – наголосив президент.

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Також глава Білого дому згадав, що за його каденції було досягнуто низки історичних мирних угод на Близькому Сході.

Окрім цього, у своїй прощальній промові Дональд Трамп висловив подяку низці людей, зокрема першій леді США Меланії, доньці Іванці та Майку Пенсу.

Останні помилування

Президент Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника Стіва Беннона. Рішення ухвалили лише за кілька годин до того, як Трамп повинен був залишити Білий дім востаннє.

Загалом Трамп перед відходом з Білого дому помилував 73 людини і пом’якшив покарання ще для 70.