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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

У Каліфорнії виявили нову мутацію коронавірусу

В американському штаті Каліфорнія виявили ще один різновид коронавірусу.

Мутацію вірусу назвали CAL.20C.

За даними фахівців медичного центру Cedars-Sinai, який розташований у Лос-Анджелесі, варіант коронавірусу може бути заразнішим, ніж звичайний Covid-19. Однак поки вони не озвучують його характеристики.

Мутація могла з’явитися на території штату ще у липні 2020 року. Пік її поширення серед населення припав на листопад, припускають науковці. Варіант, найімовірніше, і спровокував спалах захворюваності у південній частині штату.

Нині у 20-30% хворих підтверджують саме CAL.20C, звітують представники центру.

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На їхню думку, мутація давно могла поширитися і за межами штату Каліфорнія.

Нові варіанти коронавірусу

14 грудня у Великій Британії заявили про поширення нового варіанту коронавірусу. Через це у країні посилили карантин, а низка держав обмежила з нею авіасполучення.

Про нову мутацію повідомили 19 січня і науковці Німеччини.

Детальніше про нові варіанти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The New York Times

Фото: Dreamstime

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