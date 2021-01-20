Смертей від вакцини проти коронавірусу у світі зафіксовано не було. Про це повідомила експерт Всесвітньої організації здоров’я Маріанджела Сімао під час щоденного онлайн-брифінгу.

За її словами, наразі найбільш поширеною є американо-німецька вакцина Pfizer і BioNTech.

– Поки ми не побачили жодної смерті від вакцин, які використовуються у світі.

Представниця ВООЗ підкреслила, що були зафіксовані побічні ефекти після вакцинації, до того ж у деяких пацієнтів є схильність до алергічних реакцій. Маріанджела Сімао додала, що організація пильно стежитиме за всіма подібними випадками.

Напередодні виробники вакцин Pfizer і BioNTech повідомили про ефективність препарату проти британського штаму коронавірусу. Під час дослідження з’ясувалося, що різниці у дії препарату на мутований коронавірус порівняно зі звичайним майже немає.