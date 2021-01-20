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Марія Степанюк |

У Ватикані стартувала вакцинація безхатченків від Covid-19

У Ватикані почали робити безпритульним щеплення від коронавірусу. Про це повідомив глава прес-служби Святого престолу Маттео Бруні.

Він розповів, що перша група, яка налічує приблизно 25 осіб без конкретного місця проживання, вже отримала перше щеплення від Covid-19. Їх вакцинували препаратом Pfizer.

Безпритульних вакцинували в одному із холів Зали Павла VI, де зазвичай відбуваються всезагальні аудієнції Папи Римського.

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Саме там стартувала ватиканська кампанія із вакцинації від коронавірусу підданих Папи та співробітників різноманітних служб Святого престолу.

Також Бруні додав, що решта безпритульних отримають щеплення найближчими днями.

14 січня Папа Римський Франциск та його попередник почесний Папа Римський Бенедикт XVI зробили щеплення від Covid-19.

— Можу підтвердити, що в межах проведеної програми з вакцинації у Ватикані першу дозу вакцини від коронавірусу ввели Папі Франциску і почесному Папі Бенедикту XVI, – сказав Маттео Бруні.

Папі Римському 84 роки, його попереднику – 93 роки. Також Папа Римський Франциск висловив бажання, щоб частину щеплень, в межах кампанії, отримали ті, хто їх найбільше потребує.

Джерело: Vatican News

Фото: Depositphotos

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