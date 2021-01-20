Через загрозу вибуху Верховний суд Сполучених Штатів Америки евакуйовують. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Про будь-які додаткові подробиці телеканал не говорить. Однак відомо, що на місці посилили присутність Національної гвардії.

Будівля Верховного суду знаходиться неподалік від Капітолія, де сьогодні складе присягу і вступить на посаду обраний президент США Джо Байден.

Через церемонію інавгурації у Вашингтоні посилили заходи безпеки. Зокрема, значну частину центру міста біля Білого дому і Конгресу закрили для руху транспорту.

Інавгурація Байдена

20 січня у США проходить інавгурація новообраного президента країни Джо Байдена.

До присяги Байдена веде глава Верховного суду США Джон Робертс, а віце-президента Камалу Гарріс – суддя Верховного суду Соня Сотомаєр.

Пряму трансляцію інавгурації Джо Байдена можна переглянути на Фактах ICTV.