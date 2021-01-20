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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

ВООЗ очікує, що смертність від Covid-19 перевищить 100 тисяч за тиждень

Всесвітня організації охорони здоров’я очікує, що смертність від коронавірусу перевищить 100 тисяч в тиждень. За їхніми прогнозами, це має статися найближчим часом.

Про це заявив провідний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

– Очікується, що найближчим часом глобальна смертність від Covid-19 перевищить 100 тис. на тиждень, – йдеться в повідомленні.

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Для порівняння, за минулий тиждень зафіксували більш ніж 93 тис. смертельних випадків.

Вакцинація проти Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я стурбована проблемою доступності вакцин від коронавірусу через нерівномірний її розподіл.

Глава ВООЗ наголосив, що світ перебуває на межі катастрофічного морального падіння.

Майже всі країни-виробники вакцин віддали перевагу її поширенню серед свого населення, але такий підхід приречений на провал, тому що він підніме ціни і сприятиме накопиченню запасів.

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