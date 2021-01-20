Єврокомісія планує до літа вакцинувати від Covid-19 70% дорослих

Європейська комісія планує цього тижня обговорити питання пришвидшення темпів вакцинації проти коронавірусу та введення загального паспорта щеплень.

Комісія хоче, щоб за наступні декілька місяців у Європі вакцину отримали 70% усього дорослого населення.

– Наша мета – вакцинувати до літа 70% нашого дорослого населення. Це може стати поворотним моментом у нашій боротьбі з вірусом, – заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Водночас єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес зазначила, що у разі сповільнення процесу вакцинації можливе збільшення ризику третьої хвилі коронавірусу, ймовірно, ще більш жорсткої.

Дефіцит вакцини незабаром планується подолати і до березня щеплення повинні зробити 80% людей старше 80 років і 80% медичного персоналу.

Вакцинація проти коронавірусу

Голова відділу вакцин у Фонді медичних досліджень Wellcome Чарлі Веллер зазначила, що глобальні прогалини в доступі до вакцин від коронавірусу викликають занепокоєння щодо подальшого поширення вірусу, яке може призвести до появи нових небезпечних штамів, ослаблення медицини і подальшої шкоди економіці.

Загалом у Європи вже отримали 24 млн доз вакцини, проте більшість країн ще не розпочали робити щеплення.

Джерело: DW