Європарламент хоче зупинити будівництво Північного потоку-2 через затримання Навального – ЗМІ

Через затримання російського опозиціонера Олексія Навального Європарлмент може почати вимагати зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2.

Також не виключено, що він вимагатиме запровадити санкції проти Росії. Про це повідомляє німецьке ЗМІ Der Spiegel.

Згідно з інформацією видання, санкції пропонують запровадити проти фізичних і юридичних осіб, причетних до рішення про затримання Олексія Навального.

Також під нові обмеження можуть потрапити відповідальні за напад на російських опозиціонерів, російські олігархи, члени близького кола президента Росії Володимира Путіна і медіа–пропагандисти.

Затримання Навального

17 січня російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся до Росії з Німеччини, де він тривалий час лікувався після отруєння Новачком.

Під час проходження паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво його затримали.

З 29 грудня Навальний перебуває у федеральному розшуку Росії через справу Ів Роше, де судили його брата, якого звинувачували у начебто розкраданні та легалізації грошей французької фірми.

Тоді Навальний отримав умовний термін. Наразі суд залишив опозиціонера у слідчому ізоляторі до 15 лютого.

Джерело: Der Spiegel