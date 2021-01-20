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Вікторія Гірко |

Європарламент хоче зупинити будівництво Північного потоку-2 через затримання Навального – ЗМІ

Через затримання російського опозиціонера Олексія Навального Європарлмент може почати вимагати зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2.

Також не виключено, що він вимагатиме запровадити санкції проти Росії. Про це повідомляє німецьке ЗМІ Der Spiegel.

Згідно з інформацією видання, санкції пропонують запровадити проти фізичних і юридичних осіб, причетних до рішення про затримання Олексія Навального.

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Також під нові обмеження можуть потрапити відповідальні за напад на російських опозиціонерів, російські олігархи, члени близького кола президента Росії Володимира Путіна і медіапропагандисти.

Затримання Навального

17 січня російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся до Росії з Німеччини, де він тривалий час лікувався після отруєння Новачком.

Під час проходження паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво його затримали.

З 29 грудня Навальний перебуває у федеральному розшуку Росії через справу Ів Роше, де судили його брата, якого звинувачували у начебто розкраданні та легалізації грошей французької фірми.

Тоді Навальний отримав умовний термін. Наразі суд залишив опозиціонера у слідчому ізоляторі до 15 лютого.

Джерело: Der Spiegel

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