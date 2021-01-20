45-ий президент США Дональд Трамп залишив своєму наступнику Джо Байдену традиційну особисту записку, котру з довільним текстом очільник Білого дому передає наступному главі держави в день інавгурації.

Джерела видання CNN стверджують, що записка продовжує тему прощального виступу Трампа, в якому він молився про успіх країни і нової адміністрації.

Також колишній віце-президент Майк Пенс залишив записку для наступниці Камали Гарріс. Однак, це було очікувано. Минулого тижня Гарріс і Пенс розмовляли по телефону.

Присяга Байдена та Гарріс

Джо Байден склав присягу президента США і офіційно став 46-м лідером Сполучених Штатів. На церемонії інавгурації Байдена до присяги привів головний суддя Верховного суду Джон Робертс на Західному фронті Капітолію.

Перед цим присягу віце-президента США прийняла Камала Гарріс, яка стала першою в історії США жінкою на цій посаді.