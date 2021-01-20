Садиров Жапаров з результатом 79,2% або 1 млн 105 тис. 248 голосів став новим президентом Киргизстану. ЦВК 20 січня оголосила його переможцем дострокових виборів.

Центрвиборчком вклався в офіційні терміни оголошення результатів виборів – до 24 січня.

Його інавгурація відбудеться в Бішкеку 28 січня. У цей день йому видадуть нагрудний знак і штандарт (прапор) президента з його вигравіруваними прізвищем, ім’ям та по батькові, а також датами терміну повноважень.

Про те, що переможцем виборів у Киргизстані стане Садир Жапаров, стало відомо ще 10 січня – в день голосування.

ЦВК повідомила, що попередньо Жапаров набирає 79,5% голосів, а у його найближчого суперника – Адахана Мадумарова – 6,52%.

Тоді ж стало зрозуміло, що другого туру не буде, тому що за Жапарова проголосували більше 50% виборців.

Джерело: uzreport