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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Жапарова оголосили президентом Киргизстану

Садиров Жапаров з результатом 79,2% або 1 млн 105 тис. 248 голосів став новим президентом Киргизстану. ЦВК 20 січня оголосила його переможцем дострокових виборів.

Центрвиборчком вклався в офіційні терміни оголошення результатів виборів – до 24 січня.

Його інавгурація відбудеться в Бішкеку 28 січня. У цей день йому видадуть нагрудний знак і штандарт (прапор) президента з його вигравіруваними прізвищем, ім’ям та по батькові, а також датами терміну повноважень.

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Про те, що переможцем виборів у Киргизстані стане Садир Жапаров, стало відомо ще 10 січня – в день голосування.

ЦВК повідомила, що попередньо Жапаров набирає 79,5% голосів, а у його найближчого суперника – Адахана Мадумарова – 6,52%.

Тоді ж стало зрозуміло, що другого туру не буде, тому що за Жапарова проголосували більше 50% виборців.

Джерело: uzreport

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