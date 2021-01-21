Африканський штам Covid-19 може знизити ефективність вакцинації – дослідження

Нова мутація коронавірусу, яку виявили в Південно-Африканській Республіці, може бути більш стійкою до антитіл. Це може знизити ефективність вакцин від Covid-19.

До такого висновку дійшли науковці під час проведення дослідження.

– Нова мутація коронавірусу 501Y.V2, “вислизає” від антитіл, які вводять за допомогою плазми крові від людей, які раніше видужали від захворювання,- повідомили дослідники.

Однак наразі все ще тривають дослідження щодо того, наскільки розроблені вакцини зможуть впоратися з такою мутацією і чи можливе повторне зараження.

Разом з тим, вже відомо, що мутація 501Y.V2 на 50% заразніша, ніж попередні. Наразі її вже зафіксували у понад 20 країнах.

У грудні 2020 року стало відомо, що у Південно-Африканській Республіці виявили новий варіант Covid-19. Епіцентром цього різновиду інфекції став округ Нельсон Мандела Бей в провінції Східний Кейп.

Тоді ж влада країни повідомила, що друга хвиля пандемії у ПАР почалася саме через нову мутацію.

Джерело: bioRxiv