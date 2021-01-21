Президент США після інавгурації ухвалив перші рішення. Перебуваючи в президентській кімнаті в Капітолії, він підписав три документи на посаді президента.

Глава Білого дому підписав проголошення Дня інавгурації, номінації на посади в уряді та номінації на інші посади.

Також він підписав укази про:

повернення США до ВООЗ ;

повернення США у Паризьку кліматичну угоду ;

зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою ;

скасування введених Трампом обмежень на в’їзд з низки мусульманських країн .

Джо Байден офіційно став 46-м президентом США 20 січня 2021 року, склавши відповідну присягу.

Промова Байдена

78-річний Джозеф Байден став найбільш старшим за віком главою Білого дому. Поклавши руку на Біблію, він зачитав присягу, у якій поклявся захищати Конституцію США.

У своїй промові після присяги Байден сказав, що день інавгурації став святом демократії, а воля народу була почута.

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