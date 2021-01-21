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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Байден підписав перші рішення на посаді

Президент США після інавгурації ухвалив перші рішення. Перебуваючи в президентській кімнаті в Капітолії, він підписав три документи на посаді президента.

Глава Білого дому підписав проголошення Дня інавгурації, номінації на посади в уряді та номінації на інші посади.

Також він підписав укази про:

  • повернення США до ВООЗ;
  • повернення США у Паризьку кліматичну угоду;
  • зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою;
  • скасування введених Трампом обмежень на в’їзд з низки мусульманських країн.

Джо Байден офіційно став 46-м президентом США 20 січня 2021 року, склавши відповідну присягу.

Промова Байдена

78-річний Джозеф Байден став найбільш старшим за віком главою Білого дому. Поклавши руку на Біблію, він зачитав присягу, у якій поклявся захищати Конституцію США.

У своїй промові після присяги Байден сказав, що день інавгурації став святом демократії, а воля народу була почута.

Повний текст інавгураційно промови Джо Байдена читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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