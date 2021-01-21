Президент США Джо Байден припинив реалізацію проекту будівництва нафтопроводу Keystone XL з канадської провінції Альберта до нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки.

Підписаний указ був опублікований на сайті Білого дому 20 січня.

Ще у 2015 році цей проект будівництва був заблокований Бараком Обамою, а Дональдомм Трампом у 2019 році відновлений.

– Схвалення трубопроводу Keystone XL не піде на користь національним інтересам США, – йдеться в указі Байдена.

В указі відзначається, що нафтопровід не надто важливий для енергетичної безпеки США та підриває лідерство країни у сфері боротьби зі зміною клімату.

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Окрім того прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що рішенням Байдена про відкликання дозволу на будівництво нафтопроводу він розчарований.

За його словами, вони вітають прихильність президента Байдена щодо боротьби зі зміною клімату та попри розчарування визнають рішення про виконання передвиборчої обіцянки щодо Keystone XL.

Джо Байден також має намір обговорити своє рішення у ході телефонної розмови з Трюдо.

Прем’єр-міністр Альберти Джейсон Кенні заявив під час прес-конференції, що глибоко стурбований таким рішенням Байдена.

– Для економіки Канади та Альберти – це удар. На жаль, це образа, спрямована на найважливішого союзника і торгового партнера Сполучених Штатів, – сказав Кенні.

Рішення Байдена

Президент США Джо Байден після інавгурації ухвалив перші рішення. Перебуваючи в президентській кімнаті у Капітолії, він підписав три документи.

Глава Білого дому підписав проголошення Дня інавгурації, номінації на посади в уряді та номінації на інші посади, а також повернення США до ВООЗ та Парижської кліматичної угоди.

Джерело: Білий дім