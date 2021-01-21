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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Нам потрібно поговорити: Байден вперше прокоментував записку Трампа

Президент США Джо Байден вперше прокоментував записку Дональда Трампа, яку той залишив в Овальному кабінеті.

Журналістам він розповів, що лист Трампа наповнений великодушними словами.

Таким чином Байден спростував чутки в соцмережах, мовляв, Трамп написав Joe, you know I won – Джо, ти знаєш, що я переміг.

Нам потрібно поговорити: Байден вперше прокоментував записку Трампа

Зміст записки Байден не розкривав, пояснивши, що вона містить приватну інформацію.

– Президент написав дуже великодушного листа. Він приватний, я не буду говорити про нього, поки не поговорю з ним, – заявив Байден.

Лист від чинного до новообраного президента у день інавгурації – одна з багатьох виборчих традицій США.

Напередодні неофіційні джерела стверджували, що лист Трампа містив побажання успіхів новій адміністрації Байдена.

Інавгурація Байдена

У середу, 20 січня, в США відбулася інавгурація Джо Байдена, який став 46-м президентом США. Пост віце-президента посіла Камала Гарріс.

Першочергово після інавгурації Джо Байден скасував деякі укази, ухвалені Дональдом Трампом протягом 2016-2020 років.

Також найближчим часом Сенат ухвалить на посадах нову команду демократів. Першим затвердженням кандидатури, висунутої особисто Байденом, стала Авріл Хейнс.

Вона стала першою жінкою, яка очолила національну розвідку США.

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