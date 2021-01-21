Обсервація і тест: Байден посилив обмеження на в’їзд в США

Президент США Джо Байден підписав указ про посилення обмежень на в’їзд на територію Сполучених Штатів. Тепер після прибуття у США з іншої країни потрібно проходити самоізоляцію.

Також всіх зобов’язали мати з собою негативний тест на коронавірус.

Крім того, новий глава Білого дому підписав розпорядження з вимогою, щоб у літаках, потягах та морських суднах люди перебували винятково з одягненими на обличчі масками.

Американський президент вдався до таких рішень для боротьби з поширенням коронавірусу в США, де спостерігається посилення пандемії. Байден прогнозує, що в лютому в Сполучених Штатах кількість смертей від коронавірусу перевищить 500 тисяч, але він запевнив, що Америка переможе пандемію.

Крім того у перший день свого президентства Байден запровадив ініціативу 100 днів у масках, а також повернув США до Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Джерело: NBC News