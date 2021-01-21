Перше рішення Байдена щодо імпічменту Трампу

Президент США Джо Байден надасть Сенату право ухвалювати рішення про імпічмент колишньому американському лідеру Дональду Трампу.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, Байден усі технічні питання щодо процедури імпічменту Трампа залишить Сенату. Так сенатори зможуть виконати свій конституційний обов’язок.

Також Джен Псакі зазначила, що президент США наразі не планує телефонні розмови з екс-президентом Дональдом Трампом.

– Ми концентруємо увагу на тому, щоб рухатися вперед, та на пакеті заходів боротьби з наслідками пандемії, викликаної коронавірусом, – підкреслила прес-секретар.

Останні дні президентства Трампа

В останні дні президентства Дональд Трамп нібито планував в останні дні свого президентства оголосити про своє дострокове помилування.

Справа стосується протестів у США, захоплення Капітолія і процедури імпічменту, яку запустив Конгрес США.

Джерело: Білий дім