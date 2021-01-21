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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Перше рішення Байдена щодо імпічменту Трампу

Президент США Джо Байден надасть Сенату право ухвалювати рішення про імпічмент колишньому американському лідеру Дональду Трампу.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, Байден усі технічні питання щодо процедури імпічменту Трампа залишить Сенату. Так сенатори зможуть виконати свій конституційний обов’язок.

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Також Джен Псакі зазначила, що президент США наразі не планує телефонні розмови з екс-президентом Дональдом Трампом.

 – Ми концентруємо увагу на тому, щоб рухатися вперед, та на пакеті заходів боротьби з наслідками пандемії, викликаної коронавірусом, – підкреслила прес-секретар.

Останні дні президентства Трампа

В останні дні президентства Дональд Трамп нібито планував в останні дні свого президентства оголосити про своє дострокове помилування.

Справа стосується протестів у США, захоплення Капітолія і процедури імпічменту, яку запустив Конгрес США.

Джерело: Білий дім

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