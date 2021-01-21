Коронавірус у світі продовжує стрімко поширюватися. За даними ВООЗ, загальна кількість хворих сягнула 95 612 831. Від ускладнень, які викликав Covid-19, померло 2 066 176 людей. За добу їхня кількість збільшилась на 16 тисяч.

Вже тривалий час лідерами антирейтингу залишаються Сполучені Штати, де кількість хворих перевищила 20 млн.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 24 037 236 (+152 937);

Індія – 10 610 883 (+15 223);

Бразилія – 8 573 864 (+62 094);

Росія – 3 655 839 (+21 887);

Велика Британія – 3 505 758 (+38 905).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

США – 398 435 (+2 280);

Бразилія – 211 491 (+1 192);

Індія – 152 869 (+151);

Велика Британія – 93 290 (+1 820);

Італія – 83 681 (+524).

У рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між Іраном та Перу.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 21 січня, в Україні виявили 1 177 621 випадок коронавірусу.

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 5 583 осіб. Було здійснено понад 41,5 тис. тестувань. Серед захворілих – 173 дитини та 229 медпрацівників.