PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Понад 15 тис. смертей за добу: статистика коронавірусу у світі на 21 січня

Коронавірус у світі продовжує стрімко поширюватися. За даними ВООЗ, загальна кількість хворих сягнула 95 612 831. Від ускладнень, які викликав Covid-19, померло 2 066 176 людей. За добу їхня кількість збільшилась на 16 тисяч.

Понад 15 тис. смертей за добу: статистика коронавірусу у світі на 21 січня

Вже тривалий час лідерами антирейтингу залишаються Сполучені Штати, де кількість хворих перевищила 20 млн.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 24 037 236 (+152 937);
  • Індія – 10 610 883 (+15 223);
  • Бразилія – 8 573 864 (+62 094);
  • Росія – 3 655 839 (+21 887);
  • Велика Британія – 3 505 758 (+38 905).
Читайте
Адаптація вакцин під нові штами і постачання в Україну - коронавірус 21 січня

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

  • США – 398 435 (+2 280);
  • Бразилія – 211 491 (+1 192);
  • Індія – 152 869 (+151);
  • Велика Британія – 93 290 (+1 820);
  • Італія – 83 681 (+524).

У рейтингу за кількістю хворих Україна посідає 17 місце – між Іраном та Перу.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 21 січня, в Україні виявили 1 177 621 випадок коронавірусу.

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 5 583 осіб. Було здійснено понад 41,5 тис. тестувань. Серед захворілих – 173 дитини та 229 медпрацівників.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору