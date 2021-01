Інавгурація 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні 20 січня стала головною темою дня і очікувано заполонила перші шпальти провідних видань.

Здебільшого автори матеріалів називають прихід Байдена у Білий дім моментом зцілення та єдності, який має покласти край хаотичним та зухвалим розбіжностям під час чотирирічного правління Дональда Трампа.

— Сьогодні ми святкуємо тріумф не кандидата, а справи – справи свободи, – сказав Байден.

У своїй 20-хвилинній промові під час інавгурації президент Байден закликав Америку “припинити варварську війну”.

Факти ICTV зібрали огляд світових видань після складення присяги Джо Байденом.

Відразу кілька видань зосередилися на поверненні демократичних цінностей у США. Так, британський The Guardian, The Independent, американські The New York Times і The Financial Times, канадська National Post вийшли із заголовками: Демократія перемогла.

The front page of The New York Times for Jan. 21, 2021. pic.twitter.com/BgJlU0BEvh — The New York Times (@nytimes) January 21, 2021

Британське видання The Daily Star назвало Дональда Трампа Неймовірним дурнем (The Incredible Sulk, – Ред.) через те, що він залишив Білий дім, залишивши своєму наступнику Джо Байдену записку.

Тим часом The Times та The Washington Post наголосили на необхідності усунення розбіжностей: Час для єдності та Байден: Єдність – це шлях.

The front page of Thursday’s Washington Post. pic.twitter.com/7o1exVi5g3 — The Washington Post (@washingtonpost) January 21, 2021

Британське видання Metro використала знімок Байдена під час складення присяги і використала слова 45-го президента США Дональда Трампа: Тепер зробимо Америку знову великою. Водночас, видання додало: Ти готовий, стійкий Джо?

Tomorrow’s paper tonight NOW MAKE AMERICA GREAT AGAIN

Joe Biden sworn in as the 46th President

End this uncivil war’, says new man in the White House#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/vVrnxpiswq — Metro (@MetroUK) January 20, 2021

Оскільки відносити країн ЄС із Трампом були напруженими, у Європі багато хто після результатів виборів президента США видихнули із полегшенням щодо перспективи роботи із новою адміністрацією.

Італійська La Reppublica описала момент складення присяги як Звільнення Америки, а в Іспанії El Mundo використала зображення Байдена та його дружини Джилл Байден зі словами: Hay mucho que sanar en EEUU, що перекладається приблизно як Ми маємо багато чого для зцілення США.

Portada de EL MUNDO del jueves 21 de enero Ya disponible en Orbyt y cada día en tu quiosco con la mejor información pic.twitter.com/X8FCgU5Yb8 — EL MUNDO (@elmundoes) January 20, 2021

В Ірландії не змогли пройти повз попередніх заяв Байдена щодо його ірландського коріння. Видання The Irish Examiner назвав прихід Байдена Новим днем, а в The Irish Times відзначили, що перемога Байдена скине тон напруги у світі.

Однак Китай навряд чи побачить суттєві зміни у своїх відносинах із США. Байден, ймовірно, застосовуватиме такий же жорсткий підхід до Пекіна як і Трамп.

У Гонконзі газета South China Morning Post опублікувала зображення Байдена, віце-президента Камали Гарріс та їхніх подружжя, які махали руками зі сходів Білого дому, написавши: Світ прокидається для нового американського лідера.

Good morning. Here are today’s front page and headlines: pic.twitter.com/EyqO6xfT0Q — SCMP News (@SCMPNews) January 20, 2021

20 січня Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США. Віце-президентом стала Камала Гарріс — перша жінка в історії Штатів на цій посаді.

Під час церемонії національний гімн США виконала співачка Леді Гага. Також виступили кантрі-виконавець Гарт Брукс та поп-діва Дженіфер Лопес.