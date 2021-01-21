У США подружня пара померла від Covid-19 з інтервалом у 19 хвилин, тримаючись за руки у лікарні. В кінці грудня вони відсвяткували 70-річчя шлюбу.

Діти подружжя поділилися історією своїх батьків. 89-річного Діка Міка та його 87-річну дружину Ширлі госпіталізували у лікарню на початку січня.

Спочатку їх помістили в різні палати. Однак на прохання дітей подружжя перемістили в загальну палату.

Чоловік та дружина були у черзі на щеплення від Covid-19. Вони померли за три дні до вакцинації.

Першою померла Ширлі Мік, під час цього вона тримала за руку свого чоловіка. Незабаром помер і Дік. Подружжя виховало п’ятьох дітей, 13 онуків та 28 правнуків.

У США пара після 53 років шлюбу померла від Covid-19

Подружня пара з Техасу у США померла від Covid-19 з інтервалом в одну годину, тримаючись в лікарні за руки. Пара одружилася 53 роки тому.

Спочатку їх госпіталізували окремо, проте згодом помістили в одну палату. У пари було двоє дітей, п’ятеро онуків та четверо правнуків.

Джерело: WMC Action News 5