У США призначили в.о. глави Пентагону і тимчасового Держсекретаря

Джо Байден призначив тимчасового керівника Державного департаменту замість Майка Помпео. Тепер обов’язки держсекретаря виконуватиме Деніел Сміт.

Він перебуватиме на посаді, поки американський Сенат не схвалить кандидата, якого запропонує Байден. Новий президент США хоче бачити держсекретарем Ентоні Блінкена.

Сміт був директором Інституту зовнішньої служби (FSI), яка займається підготовкою американських дипломатів. У 2018 році він здобув високе дипломатичне звання Держдепартаменту США.

Також президент США призначив виконувачем обов’язків глави Пентагону Девіда Норквіста, який під час президентства Дональда Трампа займав пост заступника міністра оборони.

Перші рішення на посаді

Джо Байден підписав указ, який скасовує рішення його попередника Дональда Трампа про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також відновив процес повернення США до Паризької кліматичної хартії.