Фахівці австрійської компанії Nanographics з Відня вперше зробили тривимірну фотографію коронавірусу SARS-CoV-2.

Досі використовували лише зображення комп’ютерної моделі вірусу.

Для створення 3D-знімку австрійські вчені використали дані своїх колег із університету Цінхуа, що у Пекіні. Китайським науковцям раніше вдалося виділити з проб неушкоджені частки коронавірусу, відсканувати їх та зберегти у цифровому форматі.

Їм також вдалося сфотографувати реальні зразки вірусу, в яких майже не була змінена структура спайкових білків.

— Раніше ми візуалізували науково точні атомістичні моделі SARS-CoV-2. Зараз ми пропонуємо вам подивитися на справжній віріон SARS-CoV-2 у 3D. За допомогою наших колег з KAUST ми змогли перетворити ці скани у приголомшливі візуалізації, що відображають форму віріонів SARS-CoV-2, – заявили у Nanographics.

Саму 3D-модель дещо відредагували, щоб зробити кращим для сприйняття. Вчені розфарбували структуру вірусу різними кольорами. Також зазначається, що віруси не мають звичного для людини кольору.

На основі отриманих сканів, науковці із Nanographics й створили реальну 3D-фотографію SARS-CoV-2. Завдяки цьому знімку тепер детально розглянути окремі екземпляри вірусу.

Також компанія створила інтерактивний переглядач 360º, який дозволяє порівняти вихідні дані кріо-ЕТ та їхню візуалізацію.

Компанія Nanographics є дочірньою компанією Технічного університету Відня.

Вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу Covid-19, зафіксували у грудні 2019 року у китайському місті Ухань.

Джерело: Nanographics