В Австрії будуть безкоштовно видавати тести на антиген до Covid-19

Уряд Австрії затвердив рішення пропонувати безкоштовні Covid-тести на антиген в аптеках по всій країні. Тести будуть доступні за картою медичного обслуговування.

Резолюція була ініційована Соціал-демократичною партією. Вона отримала підтримку з боку всіх інших основних партій, крім ультраправої Партії свободи.

Резолюція стане законом в найближчі дні, після чого “безкоштовні тести повинні бути поширені якомога швидше”.

Тести на антиген будуть закуповуватися державою і будуть доступними у всіх аптеках країни. Згідно з планом, австрійці зможуть скористатися тестом у будь-який потрібний для цього час.

Такі тести дають результат протягом 15 хвилин, однак вони мають меншу точність, ніж ПЛР-тести.

Карантин в Австрії

В Австрії продовжили загальнонаціональний карантин до 7 лютого у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це заявив канцлера Себастьян Курц під час прес-конференції. Він зазначив, що уряду довелося діяти з урахуванням поширення нових вірусних мутацій, які зробили Covid-19 більш поширеним.

Джерело: The Local