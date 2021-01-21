В Австрії будуть безкоштовно видавати тести на антиген до Covid-19

Уряд Австрії затвердив рішення пропонувати безкоштовні Covid-тести на антиген в аптеках по всій країні. Тести будуть доступні за картою медичного обслуговування.
Резолюція була ініційована Соціал-демократичною партією. Вона отримала підтримку з боку всіх інших основних партій, крім ультраправої Партії свободи.
Резолюція стане законом в найближчі дні, після чого “безкоштовні тести повинні бути поширені якомога швидше”.
Тести на антиген будуть закуповуватися державою і будуть доступними у всіх аптеках країни. Згідно з планом, австрійці зможуть скористатися тестом у будь-який потрібний для цього час.
Такі тести дають результат протягом 15 хвилин, однак вони мають меншу точність, ніж ПЛР-тести.
Карантин в Австрії
В Австрії продовжили загальнонаціональний карантин до 7 лютого у зв’язку з поширенням коронавірусу.
Про це заявив канцлера Себастьян Курц під час прес-конференції. Він зазначив, що уряду довелося діяти з урахуванням поширення нових вірусних мутацій, які зробили Covid-19 більш поширеним.
Джерело: The Local