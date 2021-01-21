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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

В Угорщині дозволили використовувати російську вакцину проти Covid-19

В Угорщині видали тимчасовий дозвіл на використання російської вакцини проти коронавірусу Супутник V.

Речовину на території країни застосовуватимуть протягом шести місяців.

– Ми надали дозвіл на використання вакцини на території країни, – уточнили в Угорському національному інституті фармації і харчування (OGYÉI).

Дозвіл видали лише на півроку. Після закінчення цього терміну його можуть продовжити ще на шість місяців.

Крім того, угорський регулятор схвалив вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca.

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Вакцина проти коронавірусу

У світі вже понад місяць людей вакцинують проти коронавірусу.

Угорщина ще наприкінці грудня 2020 року одержала 6 тис. доз російської вакцини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: Politico

Фото: Pexels

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