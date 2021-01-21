В Угорщині видали тимчасовий дозвіл на використання російської вакцини проти коронавірусу Супутник V.

Речовину на території країни застосовуватимуть протягом шести місяців.

– Ми надали дозвіл на використання вакцини на території країни, – уточнили в Угорському національному інституті фармації і харчування (OGYÉI).

Дозвіл видали лише на півроку. Після закінчення цього терміну його можуть продовжити ще на шість місяців.

Крім того, угорський регулятор схвалив вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca.

Вакцина проти коронавірусу

У світі вже понад місяць людей вакцинують проти коронавірусу.

Угорщина ще наприкінці грудня 2020 року одержала 6 тис. доз російської вакцини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: Politico