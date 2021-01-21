Члени Демократичної партії формально отримали контроль над Сенатом США вперше з 2010 року. Хоча верхня палата Конгресу (Сенат) складається з 50 демократів і 50 республіканців, перші мають явну перевагу.

Троє сенаторів, які входять до партії демократів, склали присягу. Це Джон Оссофф, Рафаель Ворнок і Келлі Леффлер. Крім того, новообраний віце-президент США Камала Гарріс також представляє демократів і може голосувати за однакової кількості голосів.

Таким чином демократи отримали перевагу у Сенаті. Вони озвучили основні пріоритети у роботі:

подолання пандемії коронавірусу;

імпічмент 45-му президенту США Дональду Трампу;

затвердження нових міністрів.

Інавгурація Байдена

20 січня відбулася церемонія інавгурації новообраного президента США Джозефа Байдена. Він та новий віце-президент Камала Гарріс склали присягу.

На події виступали Дженіфер Лопес та Леді Гага, яка виконала гімн. Детальніше про те, як пройшла інавгурація Байдена, читайте на Фактах ICTV.