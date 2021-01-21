PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Богданова |

Вперше з 2010 року: демократи отримали формальний контроль над Сенатом США

Члени Демократичної партії формально отримали контроль над Сенатом США вперше з 2010 року. Хоча верхня палата Конгресу (Сенат) складається з 50 демократів і 50 республіканців, перші мають явну перевагу.

Троє сенаторів, які входять до партії демократів, склали присягу. Це Джон Оссофф, Рафаель Ворнок і Келлі Леффлер. Крім того, новообраний віце-президент США Камала Гарріс також представляє демократів і може голосувати за однакової кількості голосів.

Таким чином демократи отримали перевагу у Сенаті. Вони озвучили основні пріоритети у роботі:

  • подолання пандемії коронавірусу;
  • імпічмент 45-му президенту США Дональду Трампу;
  • затвердження нових міністрів.
Читайте
Не можна втрачати час: Байден опублікував перший допис у Twitter на новій посаді

Інавгурація Байдена

20 січня відбулася церемонія інавгурації новообраного президента США Джозефа Байдена. Він та новий віце-президент Камала Гарріс склали присягу.

На події виступали Дженіфер Лопес та Леді Гага, яка виконала гімн. Детальніше про те, як пройшла інавгурація Байдена, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка