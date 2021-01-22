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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Через атмосферу токсичності: генерал-губернатор Канади Паєтт пішла у відставку

У Канаді генерал-губернатор Жулі Паєтт оголосила про відставку через скандал зі своїми підлеглими.

Жюли Пейетт

Вона опублікувала заяву, де повідомила про своє рішення.

– Кожна людина має право на здорове та безпечне робоче середовище у будь-який час і за будь-яких обставин. Схоже, так було не завжди у канцелярії секретаря генерал-губернатора, – зазначила Жулі Паєтт.

За її словами, у колективі за останні місяці її роботи виникла напруженість, що штовхнуло її на такий крок.

Скандал з Паєтт

Телеканал CBC повідомив, що причиною відставки стала атмосфера токсичності у колективі.

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Після цього розпочалася перевірка, під час якої з’ясувалося, що Паєтт дозволяє собі публічно лаяти і принижувати співробітників Рідо-холу.

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Джерело: The Governor General of Canada, CBC

Фото: Getty Images

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