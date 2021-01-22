У Європейському Союзі не поспішають запроваджувати так звані паспорти про підтвердження вакцинації проти коронавірусу.

Під час відеоконференції, яка пройшла 21 січня, лідери країн ЄС обговорили боротьбу з пандемією, закликали європейців менше подорожувати, а представників влади держав прискорити процес вакцинації. Однак щодо паспортів рішення не ухвалили.

Вони погодилися, що такі документи поки запроваджувати зарано.

Такі паспорти теоретично можуть використовувати мандрівники. Актуальним це питання буде ближче до літа, коли розпочнуться відпустки.

Поки обговорюється питання, чи буде це єдиний формат і у яких сферах його можна використовувати.

Паспорт про вакцинацію

Після початку обговорення можливості запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу у ЄС закликали не поспішати з таким кроком.

На думку лідерів, це може викликати розчарування у громадян.

Детальніше про паспорти вакцинації проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: RTL