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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Понад 2 млн смертей: статистика коронавірусу у світі на 22 січня

У світі станом на п’ятницю, 22 січня, зафіксували 96 012 792 випадки коронавірусу, за добу – 399 963.

Понад 2 млн смертей: статистика коронавірусу у світі на 22 січня

Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 075 870 пацієнтів, за добу – 9 694.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 24 225 155 (+187 919)
  • Індія – 10 625 428 (+14 545)
  • Бразилія – 8 638 249 (+64 385);
  • Росія – 3 677 352 (+21 513)
  • Велика Британія – 3 543 650 (+37 892).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

  • США – 402 803 (+4 368)
  • Бразилія – 212 831 (+1 340);
  • Індія – 153 032 (+163)
  • Велика Британія – 94 580 (+1 290)
  • Італія – 84 202 (+521).

Карантин у світі

Американська компанія Pfizer взяла на себе зобов’язання поставити в 2021 році до 40 млн доз вакцини від коронавірусу у бідні країни.

Відомий американський підприємець, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс зробив щеплення від коронавірусу.

В аеропорту Амстердама в Нідерландах прикордонники затримали туристів з фальшивими тестами на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 22 січня виявили 5 348 нових випадків.

Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 182 969 українців. Було проведено понад 43 тис. тестувань (методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183). Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.

Фото: Depositphotos

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