У світі станом на п’ятницю, 22 січня, зафіксували 96 012 792 випадки коронавірусу, за добу – 399 963.
Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 075 870 пацієнтів, за добу – 9 694.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 24 225 155 (+187 919)
- Індія – 10 625 428 (+14 545)
- Бразилія – 8 638 249 (+64 385);
- Росія – 3 677 352 (+21 513)
- Велика Британія – 3 543 650 (+37 892).
Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:
- США – 402 803 (+4 368)
- Бразилія – 212 831 (+1 340);
- Індія – 153 032 (+163)
- Велика Британія – 94 580 (+1 290)
- Італія – 84 202 (+521).
Карантин у світі
Американська компанія Pfizer взяла на себе зобов’язання поставити в 2021 році до 40 млн доз вакцини від коронавірусу у бідні країни.
Відомий американський підприємець, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс зробив щеплення від коронавірусу.
В аеропорту Амстердама в Нідерландах прикордонники затримали туристів з фальшивими тестами на коронавірус.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 22 січня виявили 5 348 нових випадків.
Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 182 969 українців. Було проведено понад 43 тис. тестувань (методом ПЛР – 23 410, методом ІФА – 20 183). Зокрема, захворіли 164 дитини та 225 медпрацівників.