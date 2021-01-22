Поширення вакцини через механізм COVAX може розпочатися у лютому

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що глобальний механізм розподілу вакцин від коронавірусу COVAX може запуститися вже в лютому. Однак для цього необхідно завершити укладання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer.

– Я радий повідомити, що COVAX підписала угоду з Pfizer/BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини, – заявив Гебрейесус.

При цьому він зазначив, що в першому кварталі 2021 року очікується постачання ще близько 150 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca.

– У сукупності ці оголошення означають, що COVAX може почати постачання вакцин у лютому, за умови, що ми зможемо завершити угоду про постачання вакцини Pfizer, а також включити в список використання у надзвичайних ситуаціях вакцини AstraZeneca, – додав директор ВООЗ.

Раніше у ВООЗ заявляли, що вони занепокоєні проблемою доступності вакцин від коронавірусу через нерівномірний її розподіл.

За словами голови ВООЗ Тедроса Гебреісуса, майже всі країни-виробники вакцин віддали перевагу її поширенню серед свого населення, але такий підхід приречений на провал, тому що він підніме ціни і сприятиме накопиченню запасів. Такі дії тільки продовжать пандемію, а також збільшать людські та економічні втрати.