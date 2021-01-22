ВООЗ відреагувала на плани США повернутись до організації

Всесвітня організація охорони здоров’я відреагувала на рішення президента Джо Байдена щодо повернення США до організації.

У ВООЗ висловили радість, що країна залишається її повноправним членом.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Габреісус під час сесії виконавчого комітету ВООЗ.

– ВООЗ — це родина народів. Ми всі раді, що США залишаються, – сказав Гебреісус.

Окрім того він додав, що Всесвітня організація охорони здоров’я очікує на продовження партнерства, аби повноцінно упевнитись, що усі країни розпочали вакцинацію проти коронавірусу впродовж 100 днів 2021 року.

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Вакцини від коронавірусу

У ВООЗ занепокоєні проблемою доступності вакцин від коронавірусу через нерівномірний її розподіл. Там зазначили, що розробники в першу чергу надали перевагу у вакцинуванні препаратом свого населення, що може негативно вплинути на загальну картину.

Станом на 16 січня у світі було зроблено 37,9 млн щеплень від коронавірусу, середній показник за день складає 2,41 доз. Масова вакцинація населення проходить у 49 країнах.