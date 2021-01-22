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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Вибухнув перед падінням: у ПАР впав гелікоптер, загинули п’ятеро медиків

У Південно-Африканській Республіці внаслідок катастрофи медичного гелікоптера загинули п’ятеро медиків.

Вибухнув перед падінням: у ПАР впав гелікоптер, загинули п’ятеро медиків

Першим дані про трагедію повідомив власник компанії Netcare, що займається виробництвом таких гелікоптерів.

За підтвердженою інформацією, на борту пацієнтів не було. Гелікоптер прямував за хворими в одну із провінцій, однак не долетів.

Наразі свідки стверджують, що перед падінням гелікоптер вибухнув.

Усі обставини і деталі інциденту встановлюються.

Вибух у Сербії

На початку січня у сербському місті Урошевац в кафе стався потужний вибух, внаслідок якого постраждали щонайменше 42 людини.

Зазначається, що потерпілим від 20 до 45 років, також серед поранених – двоє дітей.

Поліція та рятувальники відкинули версію теракту: під час проведення першочергових дій вони констатували, що трагедія відбулася через вибух газового балону.

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