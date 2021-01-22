ЄС хоче запровадити нові обмеження на поїздки всередині союзу

Лідери країн Європейського Союзу на відеосаміті домовились залишити кордони відкритими всередині блоку, але погодились впровадити обмеження на несуттєві поїздки через продовження боротьби з коронавірусом.

Голова Євроради Шарль Мішель заявив, що країни ЄС повинні тримати свої кордони відкритими, але вони повинні розглянути обмеження для несуттєвих поїздок.

Окрім того голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що виступати категорично проти другорядних поїздок не варто як всередині країн, так і за межами ЄС.

– Для захисту єдиного ринку повинні бути зроблені винятки для основних робітників та вантажів. Суцільне закриття кордонів завдасть шкоди економіці, але не допоможе стримати вірус, – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

У понеділок, 25 січня, Європейська комісія повинна запропонувати нові заходи щодо координування обмежень на поїздки на тлі коронавірусу та загрози появи нових штамів.

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У ЄС хочуть на карти поширення коронавірусу додати нову темно-червону категорію, яка буде визначати регііони, де вірус циркулює на дуже високому рівні. Люди, що прибувають з цих районів, повинні будуть пройти тест перед вильотом або мають бути поміщені в карантин після прибуття.

Комісія також запропонує нові заходи безпеки для людей, які подорожують з третіх країн, серед яких Україна, включаючи вимогу пройти тестування перед поїздкою.

Паспорти вакцинації

У ЄС розглядають питання про запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу. Цей захід дозволить швидше відродити туристичну галузь, однак він також може викликати розчарування у громадян.

Очільник Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що з цим рішенням поспішати не варто.

Джерело: Politico