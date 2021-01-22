Станом на 22 січня у світі на коронавірус захворіли вже 96 012 792 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 399 963 інфікованих.

Статистика щодо смертності також невтішна – померли від ускладнень ще 9 694 хворих, а з початку пандемії – 2 075 870.

Світовим лідером за кількістю підтверджених випадків інфікування залишаються США. Також Америка перша за кількістю летальних випадків від Covid-19.

Усі 27 країн Європейського союзу погодилися взаємно визнавати експрес-тести на антиген та результати ПЛР-тестів на наявність вірусу SARS-CoV-2.

Водночас, у ЄС поки не поспішають впроваджувати паспорти вакцинації від Covid-19, а лідери країн ЄС закликали своїх громадян менше подорожувати.

США зобов’яжуть усіх, хто прибуває до країни з-за кордону, проходити карантин окрім негативного ПЛР-тесту. Також Білий дім хоче зобов’язати всі штати ввести масковий режим у громадському транспорті.

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан захворів на коронавірус. Відповідно до протоколів безпеки він пропустить найближчий матч проти Алавеса.

Коронавірус та карантин в Україні

За минулу добу в Україні госпіталізували 1 900 осіб з коронавірусом, а до статистики інфікованих додалося ще 5 348 випадків захворювання на Covid-19.

Міністр МОЗ України Максим Степанов заявив, що в Україні планують порахувати кількість повторних випадків зараження коронавірусом, адже їх більшає. За словами чиновника, наразі йдеться про сотні випадків повторного інфікування.

Після завершення локдауну учні столичних шкіл вже 25 січня повернуться за парти. Також у випадку погіршення епідемічної ситуації у Києві застосують змішану систему навчання.

Вакцина від коронавірусу

Компанії Pfizer та BioNTech уклали договір із ВООЗ щодо надання власної вакцини для програми COVAX. Партія доз вакцин буде невеликою і її виділять переважно для медичних працівників у бідних країнах.

Київ веде переговори щодо закупівлі 1 млн доз вакцини від Covid-19 для 500 тис. мешканців столиці. Віталій Кличко заявив, що вакцину закуплять за кошти міського бюджету.