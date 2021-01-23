У світі станом на суботу, 23 січня, зафіксували 96 877 399 випадків коронавірусу, за добу – 600 790.
Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 098 879 пацієнтів, за добу – 15 846.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 24 413 331 (+188 176)
- Індія – 10 639 684 (+14 256)
- Бразилія – 8 697 368 (+59 119);
- Росія – 3 698 273 (+20 921)
- Велика Британія – 3 583 911 (+40 261).
Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:
- США – 406 782 (+3 979)
- Бразилія – 214 147 (+1 316);
- Індія – 153 184 (+152)
- Мексика – 146 174 (+1 803).
- Велика Британія – 95 981 (+1 401)
Карантин у світі
Кіпр пом’якшить вимоги до туристів під час перетину кордону. Вимоги до туристів відрізнятиметься відповідно до зон, з яких вони прибувають: зелена, помаранчева чи червона.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у країні збільшилася смертність від коронавірусу через новий штам.
Від коронавірусу у віці 87 років помер американський телеведучий Ларрі Кінг.
Президент США Джо Байден зазначив, що у країні погіршується економічна криза, яку спровокував Covid-19, і для боротьби з нею необхідні швидкі рішення.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 23 січня виявили 4 928 нових випадків. Було проведено понад 40 тис. тестувань. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.
Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 187 897 українців.