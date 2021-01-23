У світі станом на суботу, 23 січня, зафіксували 96 877 399 випадків коронавірусу, за добу – 600 790.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 098 879 пацієнтів, за добу – 15 846.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

США – 24 413 331 (+188 176)

Індія – 10 639 684 (+14 256)

Бразилія – 8 697 368 (+59 119);

Росія – 3 698 273 (+20 921)

Велика Британія – 3 583 911 (+40 261).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

США – 406 782 (+3 979)

Бразилія – 214 147 (+1 316);

Індія – 153 184 (+152)

Мексика – 146 174 (+1 803).

Велика Британія – 95 981 (+1 401)

Карантин у світі

Кіпр пом’якшить вимоги до туристів під час перетину кордону. Вимоги до туристів відрізнятиметься відповідно до зон, з яких вони прибувають: зелена, помаранчева чи червона.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у країні збільшилася смертність від коронавірусу через новий штам.

Від коронавірусу у віці 87 років помер американський телеведучий Ларрі Кінг.

Президент США Джо Байден зазначив, що у країні погіршується економічна криза, яку спровокував Covid-19, і для боротьби з нею необхідні швидкі рішення.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 23 січня виявили 4 928 нових випадків. Було проведено понад 40 тис. тестувань. Зокрема, захворіли 166 дітей та 261 медпрацівник.

Загалом за весь час пандемії інфікувались 1 187 897 українців.