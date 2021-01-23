23 січня на коронавірус у світі захворіло вже 96 658 420 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 615 341 інфікованих.

Від початку пандемії через Covid-19 померли 2 092 062 хворих, за добу їхня кількість збільшилася ще на 15 702. Найбільш складна ситуація з поширенням і смертністю від вірусу у Штатах.

Прем’єр-міністри Естонії, Латвії та Литви закликали Євросоюз дозволити поширення британської вакцини AstraZeneca від коронавірусу до її формального затвердження. Вони пояснили, що зволікання у цьому питанні коштує життів.

Тим часом Бельгія посилює карантинні заходи. З 27 січня до 1 березня жителям заборонять їздити у відпустку або подорож за кордон. Такі ж заборони стосуватимуться в’їзду у саму країну.

У Болгарії навпаки планують послабити карантин. Очікується, що у лютому учні середньої школи зможуть знову ходити на заняття. Однак в країні залишаються зачиненими бари, ресторани і кафе.

А от Польща з 23 січня скасувала обов’язковий карантин для іноземців. Але за умови негативного тесту на Covid-19, який був зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону.

Однак документ з результатом тесту потрібно надати польською або англійською мовами.

Коронавірус в Україні

Станом на 23 січня коронавірус в Україні підтвердили у 4 928 людей, загальна кількість інфікованих становить 1 187 897.

Від початку епідемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 21 778 хворих, за добу – 116. Загалом одужали 942 107 українців, за добу їхня кількість збільшилася ще на 13 138.

Найбільшу кількість підтверджених випадків 23 січня зареєстрували у Києві (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.