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Факти / Світ / Росія
Вікторія Гірко |

У Росії жителі скаржаться на проблеми зі зв’язком та доступом в інтернет

У Росії у день масових протестів, під час яких вимагають звільнити з СІЗО опозиціонера Олексія Навального, жителі великих міст скаржаться на проблеми зі зв’язком.

мобільний звязок

Найбільше користувачі скаржаться на збої у роботі оператора Білайн і соцмережі Twitter. Проблеми пов’язані з доступом до сайту, входом в систему, доступом в інтернет, мобільним зв’язком та мобільним інтернетом.

Користувачі Ростелекому переважно не можуть зайти в інтернет.

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Пізніше проблеми з’явилися у користувачів мобільного оператора МТС. Про погіршення звязку повідомляли очевидці з Пушкінської площі в Москві, де вже почали затримувати людей.

Загалом на роботу трьох операторів найбільше скаржаться жителі Москви, Санкт-Петербургу, Краснодара і Єкатеринбургу.

23 січня у Росії проходять мітинги на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який наразі перебуває у слідчому ізоляторі Матроська тиша.

Люди, які виходять на акції протесту, вимагають звільнити політика з СІЗО.

Джерело: Дождь

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