Навального можуть знову отруїти — Bellingcat

Російська влада може знову спробувати отруїти опозиціонера Олексія Навального. Таке припущення висловив представник міжнародної організації Bellingcat Христо Грозєв.

На думку Грозєва, подальша доля опозиціонера залежатиме від мітингів на його підтримку.

— Я гадаю, що ФСБ і Кремль хочуть подивитися на реакцію частини народу на арешт Навального, і в результаті ухвалять рішення, як бути з ним далі. Чим більше вони побачать сьогодні людей на вулиці, тим безпечніше буде Навальному, тому що вони все-таки злякаються.

Христо Грозєв займався розслідуванням отруєння Олексія Навального у серпні 2020 року. Його отруїли Новачком, а самого політика лікували у Німеччині.

Під час спільного розслідування The Insider, Bellingcat, CNN та Der Spiegel його автори з’ясували, що опозиціонера отруїли працівники секретного підрозділу ФСБ Росії. В результаті розслідування журналісти також з’ясували імена восьми осіб, котрі причетні до отруєння Навального.

17 січня Олексій Навальний повернувся до Москви, де його затримали в аеропорту під час проходження паспортного контролю. Наступного дня суд відправив політика під варту до 15 лютого.

Навальний закликав людей не боятися та виходити на вулиці. 23 січня у багатьох містах Російської Федерації відбулися акції протесту, які супроводжувалися рекордними масовими затриманнями мітингувальників та жорстокими діями поліції та ОМОНівців.