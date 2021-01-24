Нова Зеландія повідомила про перший за два місяці випадок коронавірусу за межами карантинних закладів. Хворобу діагностували у 56-річної жінки, яка напередодні повернулася з Європейського Союзу.

Як і всі туристи, вона пройшла 14-денну ізоляцію перед поверненням додому. Пізніше у неї зафіксували симптоми коронавірусу – тест показав позитивний результат. Медики підозрюють, що у неї більш заразний випадок Covid-19.

За весь період пандемії Нова Зеландія підтвердила лише 1 927 інфікувань (населення понад 4 млн) та 25 летальних випадків. Влада оприлюднила список місць, які відвідувала жінка, та закликала ізолюватися усіх, хто був там у той час.

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У листопаді американське видання Bloomberg визнало Нову Зеландію країною, яка найефективніше бореться з коронавірусом. Влада повністю закрила кордони ще 26 березня, коли стало відомо про перший смертельний випадок.