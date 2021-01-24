PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Людмила Богданова |

Нова Зеландія зафіксувала першиий за два місяці випадок Covid-19 у громаді

Нова Зеландія повідомила про перший за два місяці випадок коронавірусу за межами карантинних закладів. Хворобу діагностували у 56-річної жінки, яка напередодні повернулася з Європейського Союзу.

Нова Зеландія зафіксувала першиий за два місяці випадок Covid-19 у громаді

Як і всі туристи, вона пройшла 14-денну ізоляцію перед поверненням додому. Пізніше у неї зафіксували симптоми коронавірусу – тест показав позитивний результат. Медики підозрюють, що у неї більш заразний випадок Covid-19.

За весь період пандемії Нова Зеландія підтвердила лише 1 927 інфікувань (населення понад 4 млн) та 25 летальних випадків. Влада оприлюднила список місць, які відвідувала жінка, та закликала ізолюватися усіх, хто був там у той час.

Читайте
У США чоловік помер через кілька годин після вакцинації

У листопаді американське видання Bloomberg визнало Нову Зеландію країною, яка найефективніше бореться з коронавірусом. Влада повністю закрила кордони ще 26 березня, коли стало відомо про перший смертельний випадок.

Джерело: ВВС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка