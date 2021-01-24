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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Північний потік-2: у РФ заявили про прокладання труб у водах Данії

Робота з прокладання труб газопроводу Північний потік-2 у водах Данії відновилася.

Северный поток 2

Про це пише ТАСС з посиланням на прес-службу газопроводу.

Будівництво ведеться на південь від острова Борнхольм. Там баржа Fortuna знаходиться з 22 січня.

Зі свобого боку, голова німецької Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер закликав оголосити мораторій на добудову газопроводу Північний потік-2.

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– Доки в Росії порушуються основні людські та громадянські права, ми не можемо вести з нею справи, як зазвичай. Це стосується й таких інфраструктурних проектів, як Північний потік-2. Зараз потрібно не принципово відмовлятися від цього проекту, а оголосити мораторій, – зазначив чиновник.

Північний потік-2 – газопровід, який повинен зв’язати Росію з Німеччиною дном  Балтійського моря. Проект фінансується російським Газпромом (50%) і п’ятьма європейськими компаніями: Shell, Wintershall, Uniper, Engie і OMV. Вартість трубопроводу – €9,5 млрд.

Україна, Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва та Естонія виступили із заявою, що Північний потік-2 – це загроза для енергетичної безпеки Європи.

Завершення будівництва Північного потоку-2

Будівництво Північного потоку-2 призупинили 15 січня. Необхідно перевірити технічний стан обладнання – так оператор пояснив припинення будівництва газопроводу.

Джерела: ТАСС, Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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