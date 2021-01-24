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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Понад 500 тис. хворих за добу: статистика коронавірусу у світі на 24 січня

У світі станом 24 січня, зафіксували 97 464 094 випадки коронавірусу, за добу – 577 301.

Понад 500 тис. хворих за добу: статистика коронавірусу у світі на 24 січня

Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 112 689 пацієнтів, за добу – 13 688.

Країни з найбільшою кількістю хворих:

  • США – 24 604 325 (+190 994)
  • Індія – 10 654 533 (+14 849)
  • Бразилія – 8 753 920 (+56 552);
  • Росія – 3 719 400 (+21 127)
  • Велика Британія – 3 617 463 (+33 552).

Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:

  • США – 410 667 (+3 885)
  • Бразилія – 215 243 (+1 096);
  • Індія – 153 339 (+155)
  • Велика Британія – 97 329 (+1 348)
  • Італія – 85 162 (+488).

Коронавірус в Україні

Станом на 24 січня, коронавірус в Україні підтвердили у 1 191 812 пацієнтів, за добу – 3 915 нових випадків. Зокрема захворіли 111 медичних працівників і 117 дітей.

Від ускладнень Covid-19 померли 83 особи, загалом зареєстровано 21 861 летальний випадок.

Фото: Depositphotos

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