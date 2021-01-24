У світі станом 24 січня, зафіксували 97 464 094 випадки коронавірусу, за добу – 577 301.
Від ускладнень, які викликав Covid-19, у світі померли 2 112 689 пацієнтів, за добу – 13 688.
Країни з найбільшою кількістю хворих:
- США – 24 604 325 (+190 994)
- Індія – 10 654 533 (+14 849)
- Бразилія – 8 753 920 (+56 552);
- Росія – 3 719 400 (+21 127)
- Велика Британія – 3 617 463 (+33 552).
Країни, де найбільше людей померли від коронавірусу:
- США – 410 667 (+3 885)
- Бразилія – 215 243 (+1 096);
- Індія – 153 339 (+155)
- Велика Британія – 97 329 (+1 348)
- Італія – 85 162 (+488).
Коронавірус в Україні
Станом на 24 січня, коронавірус в Україні підтвердили у 1 191 812 пацієнтів, за добу – 3 915 нових випадків. Зокрема захворіли 111 медичних працівників і 117 дітей.
Від ускладнень Covid-19 померли 83 особи, загалом зареєстровано 21 861 летальний випадок.