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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У США чоловік помер через кілька годин після вакцинації

У Сполучених Штатах Америки невдовзі після вакцинації помер чоловік. Інцидент трапився в окрузі Пласер штату Каліфорнія – у місцевого жителя зафіксували смерть за кілька годин після того, як він отримав щеплення. Коронавірусом він інфікувався ще в грудні.

вакцинація, вакцина, щеплення

Ін’єкцію американцю зробили не у відділі охорони здоров’я, який саме препарат йому ввели – невідомо. Наразі правоохоронні органи активно розслідують справу.

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ВООЗ спростувала міфи про смертність від вакцинації

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Маріанджела Сімао повідомила, що вони ще не зафіксували смертельних випадків після вакцинації.

За її словами, трапляються побічні ефекти, тим більше, що у багатьох людей є схильність до алергічних реакцій.

Джерело: Офіс шерифа округу Пласер

Фото: Depositphotos

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