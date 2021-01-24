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Факти / Світ / Росія
Софія Телішевська |

Вийшло мало людей: Пєсков прокоментував мітинги у Росії

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував масові мітинги у Росії та вкотре поширив пропагандистську тезу, що усе спровоковано посольством США.

Вийшло мало людей: Пєсков прокоментував мітинги у Росії

– Це (проведення акцій протесту, – Ред.) вигідно тим, хто хоче далі качати ситуацію. Насправді не качається, тому, що ви не забувайте, ось зараз будуть багато говорити, що на незаконні акції вийшло багато людей. Ні, вийшло мало людей. “Багато людей голосують за Путіна”.

Крім того, Пєсков звинуватив посольство США в Росії у втручанні у внутрішні справи країни.

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Протести у Росії

23 січня на вулиці різних міст Росії вийшло близько 150 тис. людей. Наймасовіші мітинги та найжорсткіші сутички з силовиками відбувалися в Москві та Санкт-Петербурзі.

За даними правозахисників, у цей день була рекордна кількість затриманих за весь час правління Володимира Путіна — понад три тисячі людей, а якщо точніше 3 296.

Джерело: Интерфакс

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