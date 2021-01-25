Коронавірус в Україні та світі не відступає. Станом на 25 січня у світі зафіксовано 97 831 595 випадків Covid-19, за останню добу – 557 398.

Від ускладнень коронавірусу померло 2 120 877 мешканців планети. За 24 години зафіксовано 13 186 летальних випадків. Лідерами за кількістю хворих залишаються США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

МОЗ України підтвердило 1 194 328 інфікувань, за останню добу захворіло 2 516 осіб, померли 63 пацієнти.

Коронавірус у світі – останні новини

В Австрії громадян зобов’язали замість масок носити респіратори класу FFP2. Влада стверджує, що такі медичні засоби більше захищають від вірусів.

Американська вакцина Moderna показала ефективність проти нових штамів коронавірусу. Розробники стверджують, що щеплення препаратом у два етапи допоможе захиститися від штамів Covid-19.

Європейська комісія звернулася до виробника вакцини AstraZeneca (Велика Британія) з вимогою виконати контрактні зобов’язання. Річ у тім, що компанія затримує постачання препарату.

У США президент Джо Байден скасував обмеження щодо в’їзду іноземців, які були запровадженні через складну епідситуацію.

Карантин в Україні та результати локдауну

Україна може повернутися до поділу на карантинні зони за кольорами. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Також міністр заявив, що завдяки локдауну в країні поліпшилася ситуація щодо поширення коронавірусу. Кількість госпіталізованих зменшилася, водночас збільшилося число тих, хто одужав.

Вакцинація в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться вже з наступного місяця.

Він дав завдання скласти детальний план вакцинації щодо кожного регіону. У ньому мають бути чітко прописані терміни вакцинації, кількість препарату та групи населення, яким необхідно зробити щеплення передусім.