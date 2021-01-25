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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Понад півмільйона нових випадків і 13 тис. смертей за добу: Covid-19 у світі 25 січня

Станом на 25 січня у світі на коронавірус захворіли вже 97 831 595 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 557 398 інфікованих.

коронавірус

Від початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 120 877 пацієнтів. За добу зафіксували 13 186 нових летальних випадків.

Країни, де найбільша кількість хворих:

  • США – 24 775 208 (+170 883);
  • Індія – 10 667 736 (+13 203);
  • Бразилія – 8 816 254 (+62 334);
  • Росія – 3 719 400 (+21 127);
  • Велика Британія – 3 617 463 (+33 552).
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Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:

  • США – 414 083;
  • Бразилія – ​​216 445;
  • Індія – 153 470;
  • Велика Британія – 97 329;
  • Італія – 85 162.

Коронавірус в Україні

25 січня коронавірус в Україні підтвердили у 2 516 людей. Кількість хворих після вихідних різко зменшилася. Однак від початку пандемії захворювання підтвердили у 1 194 328 осіб.

Від ускладнень коронавірусу за останню добу померли 63 хворих, а з початку епідемії – 21 924 пацієнти.

Разом з тим одужали за добу 5 783 людини, загалом – 953 297.

Джерело: ВООЗ

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