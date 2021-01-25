Станом на 25 січня у світі на коронавірус захворіли вже 97 831 595 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 557 398 інфікованих.

Від початку пандемії через ускладнення, викликані Covid-19, померли 2 120 877 пацієнтів. За добу зафіксували 13 186 нових летальних випадків.

Країни, де найбільша кількість хворих:

США – 24 775 208 (+170 883);

Індія – 10 667 736 (+13 203);

Бразилія – 8 816 254 (+62 334);

Росія – 3 719 400 (+21 127);

Велика Британія – 3 617 463 (+33 552).

Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:

США – 414 083;

Бразилія – ​​216 445;

Індія – 153 470;

Велика Британія – 97 329;

Італія – 85 162.

Коронавірус в Україні

25 січня коронавірус в Україні підтвердили у 2 516 людей. Кількість хворих після вихідних різко зменшилася. Однак від початку пандемії захворювання підтвердили у 1 194 328 осіб.

Від ускладнень коронавірусу за останню добу померли 63 хворих, а з початку епідемії – 21 924 пацієнти.

Разом з тим одужали за добу 5 783 людини, загалом – 953 297.

Джерело: ВООЗ