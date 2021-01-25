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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Президент Мексики здав позитивний тест на Covid-19

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор захворів на коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Мексика

Очільник Мексики написав, що у нього спостерігаються легкі симптоми захворювання, а йому самому вже надають необхідне лікування.

— На жаль інформую вас про те, що я захворів на Covid-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я залишаюся оптимістом. Я буду слідкувати за керівництвом країни із Національного палацу, – додав він.

За словами 67-річного політика, на внутрішніх конференціях його замінить міністр внутрішніх справ Ольга Санчес Кордеро.

У 2020 році кілька членів уряду Мексики захворіли на коронавірус, зокрема і міністр фінансів Артуро Еррера. Всі вони вже одужали та повернулися до роботи.

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За весь час пандемії у Мексиці інфікувалися коронавірусом 1,75 млн осіб, з яких понад 149 тис. померли. Ще 1,31 млн громадян країни одужали.

У Мексиці ситуація із коронавірусом – критична. Станом на зараз там провели трохи більше чотирьох мільйонів тестів із населенням у майже 130 млн.

Фото: Depositphotos

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