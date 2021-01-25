Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор захворів на коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Очільник Мексики написав, що у нього спостерігаються легкі симптоми захворювання, а йому самому вже надають необхідне лікування.

— На жаль інформую вас про те, що я захворів на Covid-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я залишаюся оптимістом. Я буду слідкувати за керівництвом країни із Національного палацу, – додав він.

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

За словами 67-річного політика, на внутрішніх конференціях його замінить міністр внутрішніх справ Ольга Санчес Кордеро.

У 2020 році кілька членів уряду Мексики захворіли на коронавірус, зокрема і міністр фінансів Артуро Еррера. Всі вони вже одужали та повернулися до роботи.

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За весь час пандемії у Мексиці інфікувалися коронавірусом 1,75 млн осіб, з яких понад 149 тис. померли. Ще 1,31 млн громадян країни одужали.

У Мексиці ситуація із коронавірусом – критична. Станом на зараз там провели трохи більше чотирьох мільйонів тестів із населенням у майже 130 млн.