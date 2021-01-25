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Софія Телішевська |

Скасував заборону Трампа: Байден дозволив трансгендерам проходити військову службу

Президент США Джо Байден зняв заборону трансгендерам служити в армії, таким чином він скасував розпорядження Дональда Трампа. Відповідне рішення оголосили перед урочистою присягою міністра оборони Ллойда Остіна.

Скасував заборону Трампа: Байден дозволив трансгендерам проходити військову службу

Цей крок відновлює політику епохи Обами, яка дозволяла службу трансгендерів у війську.

– Я справді вірю у те, що коли ви кваліфіковані для проходження служби, і можете підтримувати стандарти, то вам варто дозволити проходити службу, – сказав Остін.

Заборона введена 45-им президентом США Дональдом Трампом була підписана ще у 2017 році.

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Остін закінчив Військову академію США у Вест-Пойнті в 1975 році та прослужив 41 рік у військовій формі. Він став першим чорношкірим керівником Пентагону.

Джерело: Politico

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