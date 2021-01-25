Сигнал Байдену: Тайвань звинуватив Китай у масштабному вторгненні військових літаків

Тайвань звинуватив Китай у масштабному вторгненні військових літаків і розцінило ці дії як сигнал президенту США Джо Байдену. Вашингтон уже попередив Пекін про наслідки у випадку повторного вторгнення.

Тайвань зафіксував літаки у повітряному просторі країни 23 та 24 січня. У перший день помітили вісім бомбардувальників, чотири штурмовики та один протичовновий літак. Наступного дня у Тайвані зафіксували 12 штурмових літаків і два розвідники.

Експерти відзначають: у такий спосіб Китай перевіряє, наскільки адміністрація новообраного президента США Джо Байдена підтримує Тайвань. Китай не давав офіційних коментарів.

Адміністрація США закликала Пекін припинити спроби залякування Тайваню та пообіцяла підтримку уряду.

У правлячій Демократичній прогресивній партії Тайваню вважають, що такими діями Китай хоче застерегти США від підтримки острова.

Китай розглядає Тайвань як провінцію на окремому острові, але Тайвань вважає себе суверенною державою. Китай з 2020 року посилив патрулювання поблизу Тайваню, але зазвичай радари фіксують не більше трьох літаків.

Китай став лідером за прямими іноземними інвестиціями

Китай обігнав США за кількістю нових прямих іноземних інвестицій, таким чином посівши перше місце у світі у цій сфері.

Нові інвестиції у США закордонних компаній зменшилися майже вдвічі у 2020 році. Рейтинг ООН показує зростальний вплив Китаю на світовій економічній арені.