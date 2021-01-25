Колишній президент США Дональд Трамп поки не планує створювати свою партію і виводити її на політичну арену країни.
За даними колишнього радника очільника Джейсона Міллера, він має намір і надалі підтримувати представників Республіканської партії.
– Трамп чітко дав зрозуміти, що його мета – повернути Палату представників і Сенат для республіканців у 2022 році, – зазначив Джейсон Міллер.
Водночас інших планів у Трампа, за словами спікера, поки немає. Однак ситуація може змінитися.
Раніше низка ЗМІ розповсюдила інформацію, що екс-президент хоче створити свою політичну силу, яка називатиметься Патріотична партія.
Переобрання президента США
У США обрали нового президента країни, який переміг на виборах 3 листопада 2020 року.
Демократ Джо Байден набрав більшу кількість голосів виборців, випередивши свого опонента – республіканця Дональда Трампа.
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