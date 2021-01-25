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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Трамп поки не планує створювати нову партію – екс-радник

Колишній президент США Дональд Трамп поки не планує створювати свою партію і виводити її на політичну арену країни.

Дональд Трамп

За даними колишнього радника очільника Джейсона Міллера, він має намір і надалі підтримувати представників Республіканської партії.

– Трамп чітко дав зрозуміти, що його мета – повернути Палату представників і Сенат для республіканців у 2022 році, – зазначив Джейсон Міллер.

Водночас інших планів у Трампа, за словами спікера, поки немає. Однак ситуація може змінитися.

Раніше низка ЗМІ розповсюдила інформацію, що екс-президент хоче створити свою політичну силу, яка називатиметься Патріотична партія.

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Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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