Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Ентоні Блінкена з призначенням на посаду державного секретаря США.

– Розраховую на подальше зміцнення стратегічного партнерства України та США на благо обох народів. Наша співпраця як двох союзників буде чудовим акордом у трансатлантичній єдності, – написав Кулеба.

Congratulations to @ABlinken as he assumes the office of U.S. Secretary of State. Looking forward to further strengthening the Ukraine-U.S. strategic partnership for the benefit of our nations. Let our alliance bring a great chord in Transatlantic unity & resilience ???????????????? — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021

Ентоні Блінкен став державним секретарем США 26 січня. Його кандидатуру затвердив сенат.

Новий дежсекретар США тривалий час обіймав посади другого-третього плану в американській державній системі. Тепер він займатиметься зовнішньою політикою США.

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Ентоні Блінкен та Україна

Протягом 2009-2017 років Ентоні Блінкен в Україні бував неодноразово. Він вів перемовини з тодішнім керівництвом держави та регулярно коментував ситуацію в країні й політику Росії.

У 2014 році Ентоні Блінкен вплинув на політику США щодо кримської кризи. У 2016 році зазначав, що саме Росія спровокувала зростання кількості атак на Донбасі, а в 2017 році виступав за надання Україні летальної зброї й активно відстежував ситуацію в країні.

Джерело: Дмитро Кулеба