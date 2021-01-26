PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Акорд трансатлантичної єдності: Кулеба привітав Блінкена з призначенням

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Ентоні Блінкена з призначенням на посаду державного секретаря США.

Ентоні Блінкен

– Розраховую на подальше зміцнення стратегічного партнерства України та США на благо обох народів. Наша співпраця як двох союзників буде чудовим акордом у трансатлантичній єдності, – написав Кулеба.

Ентоні Блінкен став державним секретарем США 26 січня. Його кандидатуру затвердив сенат.

Новий дежсекретар США тривалий час обіймав посади другого-третього плану в американській державній системі. Тепер він займатиметься зовнішньою політикою США.

Читайте
Ентоні Блінкен став новим Держсекретарем США

Ентоні Блінкен та Україна

Протягом 2009-2017 років Ентоні Блінкен в Україні бував неодноразово. Він вів перемовини з тодішнім керівництвом держави та регулярно коментував ситуацію в країні й політику Росії.

У 2014 році Ентоні Блінкен вплинув на політику США щодо кримської кризи. У 2016 році зазначав, що саме Росія спровокувала зростання кількості атак на Донбасі, а в 2017 році виступав за надання Україні летальної зброї й активно відстежував ситуацію в країні.

Джерело: Дмитро Кулеба

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка